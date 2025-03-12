Girne'de ambulans çalındı: Hırsız tespit edildi

Girne’de bu sabahın erken saatlerinde Akçiçek Hastanesi’nde park halinde bulunan bir ambulans çalındı.
Akçiçek Hastanesi Başhekimi Beyhan Berova, Kıbrıs Postası'na olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ambulans bulundu, çalan kişi de tespit edildi. Hasta gece saat 12’de hastaneye geldi, sabaha karşı 4 civarında taburcu edildiği sırada olay gerçekleşti. Hastanemizdeki kameralar sayesinde şüpheli kısa sürede yakalandı” dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
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