Girne’de araç yaya çarptı. Veysel Can olay yerinde hayatını kaybetti

Girne’de bu akşam meydana gelen trafik kazasında Veysel CAN hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 19.00 sıralarnda Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Mahir Salman Söker (E-42), yönetimindeki RF 453 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Veysel CAN (E-51)’a çarptı.
Kaza sonucu Veysel CAN olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay sonrasında araç sürücüsü Mahir Salman Söker tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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