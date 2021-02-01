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Girne’de aşılama işlemleri için yeni merkezler hayata geçiriliyor

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Girne’de aşılama işlemleri için yeni merkezler hayata geçiriliyor
Girne’de aşılama işlemleri için yeni merkezler hayata geçiriliyor

Girne'de aşılama işlemlerini daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmek için yeni merkezler hayata geçiriliyor.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, BRT’de katıldığı canlı yayında yeni merkezler hakkında bilgi verdi. Sinan Güneş, aşılama işlemlerinin bölge genelinde yaygınlaştırılarak daha güvenli bir ortama taşınacağını söyledi. Güneş, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştülen eski belediye binasında bugün, Çamlıbel Sağlık Ocağı’nda ise yarından itibaren aşılama çalışması yapılacağını ifade etti.

Girne Kaymakamı Güneş, ayrıca Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evi’nin de, PCR testleri yapılan bir merkeze dönüştürüleceğini söyledi.Girne'de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu sabah saatlerinden itibaren Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde aşılarını olmaya başladı.

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