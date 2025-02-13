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Girne’de Banka Dolandırıcılığı: 216 Bin Sterlinlik Vurgunda Yeni Tutuklama

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Bir banka çalışanının müşteri hesaplarından 216.684,58 sterlin çaldığı tespit edildi. Olayla bağlantılı ikinci bir kişi daha tutuklandı, soruşturma sürüyor.
Girne’de Banka Dolandırıcılığı: 216 Bin Sterlinlik Vurgunda Yeni Tutuklama

Girne’de faaliyet gösteren bir bankada 2021-2025 yılları arasında çalışan İ.Ç. (42), bir müşterinin vadeli mevduat hesabından toplam 216.684,58 sterlini usulsüz şekilde tasarrufuna geçirmekle suçlanıyor. İ.Ç.'nin, parayı müşteriye elden vermesi gerekirken başka hesaplara aktardığı ve daha sonra bu hesaplardan çekerek şahsi kullanımına aldığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, suçla bağlantısı olduğu belirlenen İ.D. (32) de tutuklandı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gelişmelerin yaşanabileceğini bildirdi

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