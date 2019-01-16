Girne'de; denize düşen kediyi,suya atlayıp kurtardı (video)

Girne Limanda yaşanan olayda, denize düşen kediyi kurtarmak için Bertug Akkara isimli hayvansever soğuk havaya aldırış etmeden suya atladı ve kediyi kurtardı. Olay orada bulunan bir kameraya kaydedildi.
İşte o anlar:
Girne Limanda yaşanan olayda, denize düşen kediyi kurtarmak için Bertug Akkara isimli hayvansever soğuk havaya aldırış etmeden suya atladı ve kediyi kurtardı. Olay orada bulunan bir kameraya kaydedildi.
İşte o anlar:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.