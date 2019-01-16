  • BIST 95.411
  • Altın 222,524
  • Dolar 5,3435
  • Euro 6,0924
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Girne'de; denize düşen kediyi,suya atlayıp kurtardı (video)

» »
Bertug Akkara isimli hayvansever vatandaş bugün Girne limanında denize düşen yavru kediyi soğuk havaya aldırmadan kurtardı
Girne'de; denize düşen kediyi,suya atlayıp kurtardı (video)

Girne Limanda yaşanan olayda, denize düşen kediyi kurtarmak için Bertug Akkara isimli hayvansever soğuk havaya aldırış etmeden suya atladı ve kediyi kurtardı. Olay orada bulunan bir kameraya kaydedildi.

İşte o anlar:

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu bölgelerdeki elektrik kesintilerine dikkat!15 Ocak 2019 Salı 10:31
  • Girne'de planlı elektrik kesintisi14 Ocak 2019 Pazartesi 15:23
  • 41 yaşında vefat etti!10 Ocak 2019 Perşembe 17:39
  • Çatalköy'de trafik çarpışması10 Ocak 2019 Perşembe 17:33
  • UBP'den Ciklos'ta eylem!09 Ocak 2019 Çarşamba 12:58
  • Ozanköy’de asfalt çalışması nedeniyle yol kapanacak08 Ocak 2019 Salı 16:52
  • Girne'de kavga: 2 kişi yaralı07 Ocak 2019 Pazartesi 20:06
  • “Şahane Düğün” yarın akşamı sahneleniyor06 Ocak 2019 Pazar 16:09
  • Girne'de alkollü sürücü dehşet saçtı!06 Ocak 2019 Pazar 13:45
  • Girne’de hırsızlık06 Ocak 2019 Pazar 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti