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Girne’de Elektrik Kesintisi

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Girne’de bazı bölgelere bugün 09.00 ile 13.00 arasında elektrik verilemeyeceği açıklandı.
Girne’de Elektrik Kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne’de bazı bölgelere bugün 09.00 ile 13.00 arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre elektrik verilemeyecek olan bölgeler şunlar: Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu ve civarı...

KIB-TEK, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında da bulundu.

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