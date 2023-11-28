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Girne'de Hırsızlık: Büfeden Çalınan 34 Puro İçin 3 Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor

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Girne'de Gece Hırsızlık: Büfenin Penceresinden Girilip 34 Adet Puro Çalındı, 3 Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Hızla İlerliyor
Girne'de Hırsızlık: Büfeden Çalınan 34 Puro İçin 3 Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor

Gece Hırsızlık Vakası Girne’de: Büfe Soyuldu, 34 Puro Çalındı, 3 Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Derinleşiyor

Girne'de 27 Kasım 2023'te, saat 02:00 sularında gerçekleşen olayda, bir büfenin penceresi açılarak içeriye giriş sağlandı. Büfenin içinden farklı markalardaki 34 puro çalındı. Polise ulaşan bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturmada, M.C.E., S.G. ve V.C.Ç. gibi şüpheliler tespit edilerek tutuklandı. Detaylı soruşturma halen devam ediyor

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