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Girne'de hırsızlık şebekesi çökertildi!

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Girne'de hırsızlık şebekesi çökertildi!
2016 yılı içerisinde onlarca kez hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke çökertildi...

Girne ve Alsancak’ta , 2016 yılı içinde meydana gelen birçok ev açma , sirkat ve kasti hasar ile ilgili olarak, 5 kişi tutuklandı.

Ev açma, sirkat ve kasti hasar gibi polisiye olayla bağlantılı oldukları gereçkesiyle tutuklanan 5 zanlı Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Olayların tahkikat sorumlusu Lapta Polis Karakolunda görevli İbrahim Güleç, mahkemede verdiği yeminli ifadede, 5 zanlının 2016 yılı içinde Girne ve Lapta’da meydana gelen ev açma, sirkat ve kasti hasar suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Tutuklanan 2 zanlının, Girne ve Lapta bölgesindeki birçok evi açarak, bu evlerden televizyon, I pad, lap top telefon gibi elektronik eşya sirkat ettiğini, diğer zanlıların da sirkat edilen eşyaların satışına yardımcı olduklarını anlattı.

Yapılan tahkikat kapsamında, 2 zanlının gönüllü ifade verdiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, bu gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ifade etti ve üçer gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesei Yargıcı Mesut Mesutoğlu, tahkikat süresince zanlıların üçer gün tutuklu kalmaları emrini verdi.

Polis tarafından ele geçirilen emareler ise Lapta Polis Karakolu’nda sergilendi.

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