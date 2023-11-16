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Girne'de Hırsızlık Şüphesi: Ev Arkadaşının Iphone 15 Pro'su Çalındı, Şüpheli Tutuklandı

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Girne'de Ev Arkadaşının Değerli Cep Telefonu Çalındı: Iphone 15 Pro Hırsızlığı Şüphesiyle Tutuklanan Şahıs, Soruşturma Altında
Girne'de Hırsızlık Şüphesi: Ev Arkadaşının Iphone 15 Pro'su Çalındı, Şüpheli Tutuklandı

Girne'de Hırsızlık Vakası: Ev Arkadaşının Değerli Iphone 15 Pro'su Çalındı, Şüpheli Tutuklandı, Soruşturma Hızla İlerliyor

14 Kasım 2023 tarihinde, sabaha karşı saat 04:00 sularında Girne'de meydana gelen olayda, birlikte ikamet eden A.A. (25 yaş), ev arkadaşına ait Iphone 15 Pro cep telefonunun çalındığını fark etti. Hırsızlık vakası, polisin bilgisine ulaşması üzerine hızla çözüme kavuşturuldu. A.A.'nın ev arkadaşının değerli telefonunu çalan şahıs tutuklandı ve soruşturma süreci devam ediyor. Detaylı araştırmalarla olayın perde arkası aydınlatılmaya çalışılırken, şüphelinin motivasyonu ve çalınan telefonun akıbeti üzerindeki gizem soruşturmanın merkezinde bulunuyor

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