Girne'de kavga: 2 kişi yaralı

Girne’de bugün saat 14:00 sıralarında Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ciddi şekilde darp edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, B.A. (E-35), V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29) aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay’a elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp ettiler.

Açıklmada ayrıca V.G, Erhan Başay”ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp edip, yere düşürmek suretiyle de kafatasının çatlamasına sebep oldu.

Olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına

alındı.

B.A , V.G, ve O.Ö. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.