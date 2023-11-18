Girne'de kavga, rahatsızlık ve vahim zarar

17.11.2023 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.S.(E-22), Y.S.(E-58) ve E.B.(E-37) bir taraf olup diğer taraf olan M.K.Ö.(E-27) ve O.A.(E-45) ile birbirlerinin vücutlarına gelişişi güzel vurup kavga ettikleri sırada A.S, M.K.Ö’yü üzerine doğru çekip yere düşürmesi sonucu M.K.Ö’nün dirsek kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.