  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKKTC'de 5 pozitif vaka...İkisi yerel

Girne’de Kaza 3 Yaralı!

» »
Girne’de Kaza 3 Yaralı!
Girne’de Kaza 3 Yaralı!

Girne’de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında alkol ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Girne’de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında  Şehit Astsubay Cemil Akın Sokak üzerinde Güney istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (107mg) seyreden  Selim Güdükboy, (E-22) yönetimindeki MF 400 plakalı  jeep araç ile kavşakta durmadan anayola dikkatsizce giriş yaparak o esnada Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde Batı istikametine doğru seyreden Eyyüp Sabri Yazar (E-25) yönetimindeki JR 970 plakalı  salon aracın sağ yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptığı kaydedildi. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve JR 970 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şükrü Yazar (E-21) Girne Akçiçek Hastanesi’ne görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra taburcu oldu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balkondan Girdi ziynet Eşyalarını Çaldı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:56
  • DENKTAŞ: “Türkiye, Güney Kıbrıs ve Dünya ile yeni bir ilişki Seviyesini oluşturmak istiyorum”15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:51
  • Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:47
  • LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:45
  • ASELSAN, Kıbrıs İleri Teknoloji Merkezi için mühendis aradığını duyurdu15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:42
  • Başbakan tatar, YÖDAK Başkan vekili Prof. Hasgüler ve yödak üyelerini kabul etti15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:53
  • Karpaz Gate Marina: "Bir çalışanımızın test sonucu pozitif"15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:42
  • Taşkent Şehitleri bugün anılacak..Gazimağusa’nın kurtuluşu ise iki ayrı törenle kutlanacak15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:37
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 15 Ağustos 2020 Cumartesi15 Ağustos 2020 Cumartesi 07:59
  • Tatar, Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlık insiyatif alacak!14 Ağustos 2020 Cuma 21:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti