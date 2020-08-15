Girne’de Kaza 3 Yaralı!

Girne’de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında alkol ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Girne’de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Şehit Astsubay Cemil Akın Sokak üzerinde Güney istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (107mg) seyreden Selim Güdükboy, (E-22) yönetimindeki MF 400 plakalı jeep araç ile kavşakta durmadan anayola dikkatsizce giriş yaparak o esnada Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde Batı istikametine doğru seyreden Eyyüp Sabri Yazar (E-25) yönetimindeki JR 970 plakalı salon aracın sağ yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptığı kaydedildi. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve JR 970 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şükrü Yazar (E-21) Girne Akçiçek Hastanesi’ne görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra taburcu oldu.