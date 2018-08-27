Girne'de ses kirliliği hayattan bezdirdi

​​​​​​​Karakum ile Karaoğlanoğlu arasında hizmet veren otellerin özellikle hafta sonlarında yasal çerçevenin üzerinde yaptıkları müzik ve havai fişekler ile ses kirliliği yaratmaları bölge halkının tepkisine neden oluyor.

Karakum ile Karaoğlanoğlu arasında hizmet veren otellerin özellikle hafta sonlarında yasal çerçevenin üzerinde yaptıkları müzik ve havai fişekler ile ses kirliliği yaratmaları bölge halkının tepkisine neden oluyor.

Taner Ulutaş-DETAY ÖZEL

Birçok kez bazı otellerin önünde yapılan eylemlere karşın, bazı otellerin, tepkilere aldırmayarak ses kirliliğini sürdürmeleri tepkilerin giderek büyük boyutlara taşıyor.

Girne Bölgesinde sakin şimdilik isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş göndermiş olduğu mesajında, Selamlar. Her Cuma ve Cumartesi bazı hotellerden gelen müzik sesi bizi canımızdan bezdirdi. Buda yetmezmiş gibi. bütün hotel, casino ve diskolar ayrı ayrı havai fişek patlatırlar. En az 20 işletme, Karakum’dan, Karaoğlan’a kadar olan bölgede patlattıkları fişekler ile büyük ses kirliliğine neden oluyorlar dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, Polisi aradım izinliymiş. Vatandaşın rahatsız olacağı umurlarında değil. Bu gürültü izni hangi makam nasıl verir? Fişekler bomba gbi patlar. Kim izin verdiyse Rum’da onun evine füze atar inşallah. Erdoğan’a gazetenden çağrı yapın. Buraya bir Vali göndersin. 44 yıldır gecikti. Bunlar bir şey yapamıyor belki adamlarını dizginler ve o yapar ifadesinde bulundu.