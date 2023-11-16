Girne'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Girne'de Meydana Gelen Trafik Tartışması Kanlı Bir Faciaya Dönüştü: Alkollü Sürücüler Arasındaki Kavga Yaralılar ve Tutuklamalarla Sürüyor!

15 Kasım 2023 tarihinde, akşam saat 22:30 sularında Girne'de meydana gelen trajik olay, alkollü sürücüler arasındaki trafik anlaşmazlığından kaynaklanan şiddetli bir kavgaya evrildi. Olayın içinde yer alan S.H. (28 yaş, 174 miligram alkollü içki tesiri) ve B.T. (22 yaş, 54 miligram alkollü içki tesiri), diğer tarafta ise M.Z. (32 yaş, 74 miligram alkollü içki tesiri) bulunuyordu. İki grup arasındaki çatışma sırasında, S.H. kanunsuz bir şekilde taşıdığı bijon anahtarı ve yumruk darbeleriyle M.Z.'nin burun kemiğini kırarak ciddi bir zarara yol açtı.

Olayın diğer bir yönü ise B.T.'nin olay yerinde bulunan Y.Z.'nin (50 yaş) çenesine yumruk atması, S.H.'nin ise bijon anahtarıyla Y.Z.'nin sol bacağına darbe vurarak şiddeti tırmandırmasıdır. Tutuklanan S.H. ve B.T., yasal işlemler için beklerken, M.Z. aleyhinde de hukuki süreç başlatılmış durumda. Soruşturma devam ederken, olayın ardındaki detaylar ve nedenler araştırılmaya devam ediyor.