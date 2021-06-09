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Girne’de Yarın Elektrik Kesintileri Olacak

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Girne’de yarın orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle gün boyunca bazı bölgelerde elektrik kesintileri olacak.
Girne’de Yarın Elektrik Kesintileri Olacak

Girne’de yarın orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle gün boyunca bazı bölgelerde elektrik kesintileri olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Barış Sokak, Sevdalı Sokak, Emtan İnşaat Şirketi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Çalışmalar kapsamında 11.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Kaya Market Bölgesi, Feyzullah Sokak, Özgür Sokak ve Silifke Sokak civarına, 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında da Çamlıca Sokak, Şht. Fehmi Ecevit Sokak ,Pazarcık Sokak civarına, 13.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında da Alsancak’ta bulunan Atakara Market ve civarına elektrik verilemeyecek.

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