Girne’deki plaj ve sahiller yaz sezonuna hazır

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, belediye tasarrufunda bulunan Kervansaray Halk Plajı’nı daha iyi bir noktaya taşıyıp hizmet kalitesini artırırken, Antis olarak bilinen bölgeye sahip çıktıklarını ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nı ülkeye kazandırdıklarını söyledi. Güngördü, Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın geliştirilerek, kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

Açıklamada, her iki plajda da engelli vatandaşların kolayca denize erişimini sağlayacak altyapı çalışmalarının yapıldığı kaydedildi. Kervansaray Plajı’nda ise kafeterya, duş, soyunma odası ve tuvaletleri yenilenen plajda hizmet kalitesinin artırıldığını belirtildi.