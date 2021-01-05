Gizem'in İnanılmaz Değişimi

Çocukluk döneminden beri aşırı kilolarıyla ve yeme bozukluğuyla mücadele eden Gizem Kopuz, liseyi bitirdiğinde okul hayatına son verdi. İnsanların kendisine sürekli olarak 'yemeyi bırak çok kilolusun' laflarından çok bunalan Kopuz, üniversiteye gitmemeye karar verdi. Hayatını sürdürdüğü İstanbul'da Bilgi İşlem Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Gizem Kopuz, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

AİLESİ SAĞLIĞI İÇİN KABUL ETTİ VE İNANILMAZ DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Ailesi önce ameliyata ön yargılı yaklaştığı. Ancak sonunda Gizem'in sağlığı için kabul ettiler.

"ZAVALLI" BAKIŞLARI VARDI

Ameliyat olmadan önce kapılardan sığamaz hale geldiğini anlatan Gizem, "Çevremden yazık, zavallı bakışlarına ben hep gülümseyerek tepki veriyordum. Ama gece olup kafamı yastığa koyduğumda kendimi acımasızca eleştiriyordum. Ancak bunun bir hastalık olduğunu kabul edip artık tedavi olmam gerektiğini anladım.

"KİLOLARIM YÜZÜNDEN ARKADAŞLARIMA KATILAMADIM"

Çünkü arkadaşlarım dışarı çıkıp gezmeye gittiklerinde ben kilolarımdan ötürü eşlik edemiyordum. 2 adım attığımda ya yoruluyordum ya da yemek yemek istiyordum. Geceleri aşırı kiloya bağlı uykusuzluk ve nefes darlığı da başlayınca 'ben ne yapıyorum' diye kendime sormaya başladım. O günden itibaren pek çok şey denedim. Diyet, spor ama maalesef benim durumumda hiçbiri etkili olmadı. Op.Dr.Hüseyin Kapu ve ekibine sosyal medyadan ulaştım. Muayene oldum ve çeşitli tetkiklerden geçtikten sonra ameliyat oldum" dedi.

PİLATES VE SPOR DA YAPTIM

113 kilogramdan 57 kiloya düşen genç kız hayatının komple değiştiğini belirterek, şunları söyledi: "Doktoruma teşekkür ediyorum. Hem diyetisyen hem de psikolog eşliğinde hastalarını destekliyorlar. Ameliyattan sonra doktorumun yönlendirmesiyle pilates ve spora başladım. Bu sayede de vücudum da hiçbir sarkma olmadı. Çok şükür hiçbir sıkılaşma ameliyatı olmadım"

MİMARLIK OKUMAK İSTİYOR

Yolda yürürken arkadaşlarının kendisini tanımadığını da dile getiren genç kız, kiloları yüzünden yarım bıraktığı okul hayatına geri dönmek için de hazırlandığını söyleden. Gizem Kopuz, "Mimarlık en büyük hayalimdi. Ancak kilolarım yüzünden üniversiteye gitmek istememiştim. Şimdi bedenen ve ruhen hazırım. Mimar olmak istiyorum. Aşırı kilolu olanlara da buradan seslenmek istiyorum. Bu bir hastalık bunu kabul edip tedavi olmalısınız. Kilo hayatınızı her türlü etkiliyor ve bu eziyeti çekmeye hiç gerek yok.