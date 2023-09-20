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GMB ve Mağusa Belediyesi birlikte etkinlik düzenliyor... Uluslararası Dünya Barış Günü’nde Birlikteyiz

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GMB ve Mağusa Belediyesi birlikte etkinlik düzenliyor... Uluslararası Dünya Barış Günü’nde Birlikteyiz
GMB ve Mağusa Belediyesi birlikte etkinlik düzenliyor... Uluslararası Dünya Barış Günü’nde Birlikteyiz

GMB ve Mağusa Belediyesi birlikte etkinlik düzenliyor... Uluslararası Dünya Barış Günü’nde Birlikteyiz

Gazimağusa Belediyesi ile Güney Mağusa Belediyesi 21 Eylül Uluslararası Dünya Barış Günü’nde “Birlikteyiz” etkinliği düzenliyor.

Dış temsilciliklerden yetkililerin de katılım göstereceği ortak kültür etkinliğinde, ülkemiz ve dünya barışı için iki dilde şarkılar söylenecek, birliktelik ve barışa dair umutlar paylaşılacak.

21 Eylül 2023 tarihinde, 19:30’da Mağusa Suriçi Deniz Kapısı’nda (Othello Kalesi Yanı) düzenlenecek olan etkinlik Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile Güney Mağusa Belediye Başkanı Dr. Simos Ioannou’nun konuşmaları ile başlayacak.

Lets Sing Together konserinin yer alacağı etkinlik, barışa dair hikayeler ve piyano eşliğinde şiir dinletisi ile devam edecek.

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