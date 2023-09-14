GMB'den trafik hamlesi

Gazimağusa Belediyesi, Sakarya Sulu Çember ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı arasındaki Topçu Bulvarı’nda trafik ışıkları noktasında yol genişletme çalışmasına başladı. Gazimağusa Limanı ile Lefkoşa yolunun bağlantı yolu olan güzergahta yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm bulunması amaçlanan çalışmada, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki trafik ışıkları noktasındaki şerit sayısı 3’e çıkarılıyor. Topçu Bulvarı’ndan Hurmalı Çember yönüne gidecek araçlar 2 şeriti kullanabilecek, 3. şerit sola dönüş için kullanılacak. Yapılacak çalışma ile güzergah üzerinde Sakarya Sulu Çemberi’ndeki trafik akışını etkileyecek derecede sıkışıklığın yaşanmasının önüne geçilecek. Aynı zamanda güzergahta kanalizasyon kazılarının asfaltlama çalışması da yapılıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuyla ilgili açıklamasında, Belediye bünyesinde oluşturdukları Trafik Komisyonu’nda trafikte sorun olan noktalar üzerinde titizlikle çalışma yaptıklarını ifade ederek, en fazla trafik hareketliliğinin olduğu güzergah olan Topçu Bulvarı’nda yapacakları çalışma ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na 2 şerit ile çıkılacağını ve trafikte büyük rahatlamanın sağlanacağını belirtti. Başkan Dr. Uluçay aynı zamanda, Zafer Anıtı Çemberi ile Büyük Sanayi Bölgesi’ne kadar olan Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki trafik yükünün hafifletilmesi amacıyla bazı projeler üzerinde çalıştıklarını, güzergahın genişletilerek 4 şerite çıkarılmasının bunlardan biri olduğunun bilgisini verdi.