Google'ın Google Pixel 3, 3 XL ve Google Pixel Buds serisine ek olarak bir de Pixel Watch duyuracağı gelen bilgiler arasındaydı. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre şirketin böyle bir planı olmadığı açıklandı.

Google'ın Wear OS direktörü Miles Barr, akıllı saat konusuna açıklık getirdi. Google markalı bir saat hakkında "Henüz o noktada olduğumuzu düşünmüyorum, odak noktamız şu an için partnerlerimiz." dedi.

Yine de akıllı saat arayışlarındaysanız IFA 2018'de tanıtılan diğer alternatif ürünlere göz atabilirsiniz. Bunun dışında Diesel'in akıllı saati de fuar alanında ilgi gören ürünlerden biri.

Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber!

Diesel, piyasadaki en büyük Wear OS akıllı olacak olan On Full Guard 2.5'i piyasaya sürüyor. En büyük akıllı saat olmasına rağmen en büyük ekrana sahip olmayacak. Ve vaat edilen iki günlük pil ömrü ile, pil kapasitesi olarak da akıllı saat müşterilerini etkileyeceğe benzemiyor.

Google'ın diğer üreticilere rakip olarak bir akıllı saat çıkarmaması açıkçası üzücü ancak hemen karamsar davranmanıza gerek yok çünkü Google asla bir akıllı saat yapmayacağını söylemedi. Yani belki bir gün Google'ın akıllı saatini de görebiliriz.