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Görme engelli eşini döven zanlı da serbest...

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Görme engelli eşini döven zanlı da serbest...
Görme engelli eşini döven zanlı da serbest...

Bingöl'de yüzde 50 görme engelli kadın eşi tarafından darp edildi. Çocuklar o anları sosyal medyada paylaşınca saldırgan gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

Bingöl'de görme engelli eşini dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

Karlıova'da 46 yaşındaki Hasan Erman, tartıştığı eşi Hatice Erman'ı 4 çocuğunun gözü önünde darp etti.

Yüzde 50 görme engelli olan kadın baygınlık geçirdi. Çocuklardan biri o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Gözaltına alınan saldırgan ise uzaklaştırma kararı verilerek, serbest bırakıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli kadının ve çocuklarının koruma altına alınması için çalışma başlattıklarını söyledi.

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