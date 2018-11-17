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SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Göz seğirmesi deyip geçmeyin!

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Stres, aşırı alkol, sigara ve kafein kullanımı, uykusuzluk, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkileri kısa süreli göz seğirmelerine yol açabiliyor.
Göz seğirmesi deyip geçmeyin!

Fakat bazen basit bir durum gibi görünen göz seğirmelerinin altında üveit gibi ciddi göz hastalıkları yatabiliyor.

Erişkinlerde daha sık görülen üveit, gözün içindeki damar tabaka olan uveanın iltihaplanması sonucu oluşuyor. Uvea, gözün damarsal dokusu olduğundan, tüm gözün damar yoluyla beslenmesinden sorumludur. Bu nedenle uveada oluşan bir iltihap, görme sinirlerine etki ederek, görme duyusunu ciddi şekilde tehdit edebiliyor.

GÖZÜMÜZDE BÜYÜYEN TEHLİKE

Göz iltihabı, gözün tüm dokularını etkiler. Üveit, son derece karmaşık bir hastalık olmakla birlikte, bu sorunun standart bir tedavisi de yoktur. Bu nedenle hastalığın seyri ve tedavide kullanılan ilacın dozu kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Ancak ne yazık ki hastaların yüzde 40'ında, üveitin altında yatan sebep bulunamıyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Işığa karşı hassasiyet, gözde kızarıklık, uçuşmalar, kamaşma, görmenin azalması, göz yaşarması, bulanık görme, göz küresinde ya da göz çevresinde şiddetli ağrı, görüntüde leke oluşması gibi belirtilerle karşılaşılıyorsa üveitten şüphelenilebilir. Böyle bir durumda hiç vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurulması gerekiyor.

ERKEN TANI, HASTALIĞI DURDURMADA ETKİLİDİR

Ne şiddette olursa olsun, üveit acil bir hastalıktır ve hemen tanınması gerekir. Geç kalındığında ise hastalık ilerler ve göz bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi gibi kalıcı yan etkiler bırakabilir. Tedavi süresince hastaların, hekimleri tarafından yapılan tüm yönlendirmelere uymaları, tedavinin başarısı açısından büyük önem taşır. Üveit, erken tanı ve doğru tedavi yöntemleriyle müdahale edilebilen bir hastalıktır.

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