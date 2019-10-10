Gözaltındaki Diken yazıişleri müdürü Fatih Gökhan Diler adliyeye sevk edildi

Diken’in sorumlu yazıişleri müdür Fatih Gökhan Diler adliyeye sevk edildi.

Diken'de yer alan habere göre, internet sitesinin Şişli’deki ofisine bugün öğle saatlerinde gelen polis, savcılığın talimatı olduğunu söyledi.

Diler, polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü. Diler’in gözaltına alınma gerekçesi açıklanmadı.

TSK'nin başlattığı operasyonla ilgili dün gece, 78 kişi hakkında yasal işlemler başlatılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

BirGün gazetesinin internet sitesinin yöneticisi Hakan Demir de dün gece saatlerinde evine giden polislerce gözaltına alınmıştı.

Demir, gazetesinin Twitter hesabından paylaşılan bir haber nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’le suçlanmıştı.