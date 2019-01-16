Gözde Yaşanan Sorunları Görmezden Gelmeyin!

Beyaz Bastonun Hikayesi

Basit bir değnekten evrimleşerek baston haline gelen nesne ile beyaz baston öyküsünün 20. yüzyılda başladığını ifade eden Uzm. Dr. Simge Altan, 1921 yılında bir trafik kazası sonucu kör olan James Biggs’in sokaklarda özgürce dolaşabilmek, motorlardan kendisini koruyabilmek ve görme engelli olduğuna dair dikkat çekebilmek için bastonunu beyaza boyayarak Londra sokaklarında dolaşmaya başladığını belirtti. Deneyimin başarılı olmasıyla birlikte Şubat 1931’de Fransa’da Guilly D’herbemont adlı kişinin ilk defa körlerin katıldığı Ulusal Beyaz Baston Hareketi adı altında kampanya başlattığını belirten Uzm. Dr. Simge Altan sözlerine şöyle devam etti: “Bu kampanya Rotary kulüp tarafından İngiltere’de de başlatıldı. Mayıs 1931’de BBC Radyosu Beyaz Baston’un uluslar arası düzeyde körleri temsil eden bir simge olarak kabul edilmesini önerdi. 1931’de Fransız Körler Örgütü, körlerin bastonunun beyaza boyanmasını ve beyaz baston adıyla simgeleştirilmesini kararlaştırdı. Bu uygulama giderek yaygınlaştı ve körlerin kullandığı baston, beyaz baston olarak anılmaya başladı.”

Uzm. Dr. Simge Altan: “Mevcut Körlüğün %80'i Tedavi Edilebilir ve Önlenebilir Durumdadır.”

Uzm. Dr. Simge Altan, Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre Dünya’da 284 milyon kişinin görme kusurlu olduğunu, bunların 39 milyonunun kör olduğunu, 245 milyonunun ise orta veya ileri derecede görme kusuruna sahibi olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Simge Altan şöyle devam etti: “Mevcut körlüğün %80'i tedavi edilebilir ve önlenebilirdir. Görme kusurluların %90'ı gelişmekte olan ülkelerdedir. Görme kusurlularının yaklaşık %65'i 50 yaş üzerindedir ve 19 milyon çocuk görme kusurludur.”

Çocukların 9 Yaşına Kadar Görme Sistemi Gelişme Göstermektedir

Göz gelişiminin anne karnındaki yaşamın son aylarına kadar devam eden bir süreç olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Simge Altan, erken doğum durumunda gözün özellikle retina kısmı gelişimini tamamlayamamış olacağından, iyi takip edilmesi gerektiğini, tedavisi yapılmayan olgularda ise ciddi görme kayıplarının ortaya çıkabileceğini belirtti.

Bebeklerin doğduklarında ancak belli oranda görebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Simge Altan, bu konuyu iyi bilen çocuk hastalıkları uzmanlarının, aileleri konusunda uzman göz hekimlerine yönlendirmesi gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Simge Altan açıklamalarına şöyle devam etti: “Bebekler doğduklarında ancak belli oranlarda görebilirler. Gözlerini kullandıkça görme potansiyelleri artar. İlk 9 yaş içinde görme sistemi tam olarak gelişir ve daha sonra belirgin bir değişiklik olmaz. Tüm çocukların ilk 3 aydan itibaren ve 4 yaşına gelmeden önce herhangi bir sorun olmasa da mutlaka bir göz doktoru tarafından muayene edilmiş olmaları gerekir. Okul çağına gelmiş çocukların okula başlamadan önce muayene edilmeleri, çok geç kalınmadan göz problemini tespit edebilmek ve de okulda göz problemlerine bağlı öğrenme güçlüğünü önlemek açısından çok önemlidir.”

Uzm. Dr. Simge Altan: “Her Yaşta Gerekli Bütün Göz Muayeneleri Mutlaka Yapılmalıdır.”