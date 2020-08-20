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Gözlemci olarak görev yapacak ABD savaş gemisi Doğu Akdeniz'de

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Gözlemci olarak görev yapacak ABD savaş gemisi Doğu Akdeniz'de
Gözlemci olarak görev yapacak ABD savaş gemisi Doğu Akdeniz'de

Amerikalı yetkililer geminin Girit’in batı ucundaki Suda Körfezi’ndeki ABD üssünde ne kadar süreyle kalacağı ya da ne tür bir rol üstleneceğini henüz ayrıntılı bir şekilde açıklamadı.

ABD’nin savaş gemisinin varmasından önce Fransa 13 Ağustos’ta Yunan kuvvetleriyle güneydeki Girit Adası açıklarında eğitim tatbikatı düzenlemiş ve Doğu Akdeniz’e iki fırkateyn göndermişti. Rus donanması da bir fırkateynini bölgeye konuşlandırmıştı.

ABD donanmasının yeni sınıf dev gemilerinden ikincisi olan USS Hershel Woody Williams, askeri operasyonlarda hızlı ulaşım ve destek merkezleri olarak kullanılıyor.

230 metre uzunluğundaki gemi, Girit’e demirlemeden önce İtalya’nın Napoli kentinde rutin lojistik molasını vermişti.

Yunan yetkililer, Girit ve diğer adaların bulunduğu bölgedeki deniz yataklarının kendilerine ait olduğunu iddia ederken, Türkiye bu iddiaları reddediyor ve adaların münhasır ekonomik bölge sayılamayacağını savunuyor.

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