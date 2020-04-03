Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucunda vefat etti

Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, maruz kaldıkları konser yasaklarının kaldırılması, kırmızı bültenle aranan üyelerinin listelerden çıkartılması ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması gibi taleplerle ölüm orucuna girdi. Sarıyer’deki “Direniş Evi”nde eyleminin 288’inci gününe giren Helin Bölek vefat etti.
Grup Yorum resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “288 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’i şehit verdik… Herkesi direniş evine şehidimizi sahiplenmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
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