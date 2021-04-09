GÜKAD:“Güzelyurt’un Sağlıklı Gelişmesi için İmar Planı Şart!”

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Güzelyurt Kaymakamı, Sn. Savaş Orakçıoğlu’na 9 Nisan 2021 Cuma günü, ziyarette bulunuldu.

“Güzelyurt’un Sağlıklı Gelişmesi için İmar Planı Şart!”

GÜKAD Başkanı, Reşat Kansoy:

Güzelyurt’un, tarımsal verimlilik potansiyeli göz önüne alınarak, gelişmeye açık bölgelerin belirlenmesinin, konut ihtiyacının “sosyal konut” projeleri ile karşılanmasının, sanayi ve ticari alan çalışmalarının tamamlanmasının, kent insanın ihtiyacı olan sosyal ve yeşil alanların planlanmasının yolunun İmar Planı çalışmaları olduğunu belirterek, daha fazla gecikmeden yerel yönetim, merkezi hükümet ve sivil toplum örgütlerinin Güzelyurt için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. GÜKAD’ın yapmış olduğu “Güzelyurt Kentsel Gelişim ve İklime Duyarlı Kent Çalıştayı” hakkında Güzelyurt Kaymakamı Sn. Orakçıoğlu’na bilgi verildi.

“Güzelyurt Esnafının Refahı, İktisadi Kalkınma Planı ile mümkün.”

Ziyarette, Güzelyurt esnafının yapısal ve ekonomik sorunları ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. Kansoy, Güzelyurt’un tarımla birlikte alternatif turizm sektörlerine yönelmesi gerektiğine dikkat çekerek: “Güzelyurt esnafımızın, sanayicimizin, yeniden ayağa kalkması, nefes alması için kısa ve orta dönem planlara ihtiyacı vardır, iktisadi kalkınma planı ile bölge insanımızın yüzünün gülmesi mümkündür. Kansoy: “Esnafımız iş yapabilsin diye, oto park alanları, yayalaştırma projeleri, finans kaynaklarına daha kolay erişimi, devlete olan yükümlülüklerinde esneklik gibi düzenlemelerin yerine getirilmesi gerektiğini savunuyoruz” dedi. Ayrıca: “Devlet’in Güzelyurt gençlerine, ihtiyaçlı toplum kesimlerine konut talebini karşılaması gerektiğini, Hükümetlerin, Güzelyurt’lu gençlerin, işsizlik, göç ve barınma sorunlarına çözüm odaklı yaklaşması gerektiğini; Özellikle barınma sorunun “sosyal konut” projeleri ile çözülebileceğine inandıklarının altını çizdi.

GÜKAD Yönetim Kurulu üyeleri,

Av. Mehtun Muslu, Ayşe Düzgün, Sercan Avcı ve Başkan Reşat Kansoy:

Güzelyurt Kaymakamlığı’na ve İlçe Emniyet Kurulu’na salgın sürecinde yürütülen özverili çalışmalar nedeni ile teşekkür ederek. Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’na teşekkür plaketi taktim etti.