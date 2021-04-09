  • BIST 1.393
  • Altın 457,801
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

GÜKAD:“Güzelyurt’un Sağlıklı Gelişmesi için İmar Planı Şart!”

» »
GÜKAD, Güzelyurt Kaymakamlığını ziyaret etti.
GÜKAD:“Güzelyurt’un Sağlıklı Gelişmesi için İmar Planı Şart!”

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Güzelyurt Kaymakamı, Sn. Savaş Orakçıoğlu’na 9 Nisan 2021 Cuma günü, ziyarette bulunuldu.

“Güzelyurt’un Sağlıklı Gelişmesi için İmar Planı Şart!”

GÜKAD Başkanı, Reşat Kansoy:

Güzelyurt’un, tarımsal verimlilik potansiyeli göz önüne alınarak, gelişmeye açık bölgelerin belirlenmesinin, konut ihtiyacının “sosyal konut” projeleri ile karşılanmasının, sanayi ve ticari alan çalışmalarının tamamlanmasının, kent insanın ihtiyacı olan sosyal ve yeşil alanların planlanmasının yolunun İmar Planı çalışmaları olduğunu belirterek, daha fazla gecikmeden yerel yönetim, merkezi hükümet ve sivil toplum örgütlerinin Güzelyurt için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. GÜKAD’ın yapmış olduğu “Güzelyurt Kentsel Gelişim ve İklime Duyarlı Kent Çalıştayı” hakkında Güzelyurt Kaymakamı Sn. Orakçıoğlu’na bilgi verildi.

“Güzelyurt Esnafının Refahı, İktisadi Kalkınma Planı ile mümkün.”

Ziyarette, Güzelyurt esnafının yapısal ve ekonomik sorunları ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. Kansoy, Güzelyurt’un tarımla birlikte alternatif turizm sektörlerine yönelmesi gerektiğine dikkat çekerek: “Güzelyurt esnafımızın, sanayicimizin, yeniden ayağa kalkması, nefes alması için kısa ve orta dönem planlara ihtiyacı vardır, iktisadi kalkınma planı ile bölge insanımızın yüzünün gülmesi mümkündür. Kansoy: “Esnafımız iş yapabilsin diye, oto park alanları, yayalaştırma projeleri, finans kaynaklarına daha kolay erişimi, devlete olan yükümlülüklerinde esneklik gibi düzenlemelerin yerine getirilmesi gerektiğini savunuyoruz” dedi.  Ayrıca: “Devlet’in Güzelyurt gençlerine, ihtiyaçlı toplum kesimlerine konut talebini karşılaması gerektiğini, Hükümetlerin, Güzelyurt’lu gençlerin, işsizlik, göç ve barınma sorunlarına çözüm odaklı yaklaşması gerektiğini; Özellikle barınma sorunun “sosyal konut” projeleri ile çözülebileceğine inandıklarının altını çizdi.

GÜKAD Yönetim Kurulu üyeleri,

Av. Mehtun Muslu, Ayşe Düzgün, Sercan Avcı ve Başkan Reşat Kansoy:

Güzelyurt Kaymakamlığı’na ve İlçe Emniyet Kurulu’na salgın sürecinde yürütülen özverili çalışmalar nedeni ile teşekkür ederek. Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’na teşekkür plaketi taktim etti.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt'ta bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak18 Şubat 2021 Perşembe 10:12
  • Bostancı'da 5 yeni Covid-19 vakası03 Şubat 2021 Çarşamba 21:47
  • Güzelyurt Belediyesi Yatırımlarına Devam Ediyor15 Ocak 2021 Cuma 16:33
  • Özçınar, Şehitleri Anma Törenine Katıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 13:46
  • Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner Güzelyurt Belediyesini ziyaret etti15 Aralık 2020 Salı 14:33
  • Güzelyurt’ta yarın kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapılıyor24 Kasım 2020 Salı 13:08
  • Mevlevi bölgesinde havan atışı yapılıyor19 Kasım 2020 Perşembe 20:55
  • Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü yeni yönetimi Özçınar’ı ziyaret etti06 Kasım 2020 Cuma 18:40
  • Güzelyurt’ta 29 Ekim çoskusu29 Ekim 2020 Perşembe 14:14
  • 52 yaşındaki Aliye Ağırbaş hayatını kaybetti23 Ekim 2020 Cuma 22:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti