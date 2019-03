Gülen'in sağ kolu, Trump'ın özel sarayında

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, iki gün önce Twitter hesabında Oklahama eyaletindeki bir okul ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Beni misafir eden Tulsa'daki DOVE School'un öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederim. Burada harika işler yapılıyor! Eğitim sadece akademiden ibaret değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve değer duygusunu da içermesi çok önemlidir" notunu düştü.

Thank you to the teachers, leadership & students of DOVE School of Discovery in Tulsa for welcoming me today. There is great work being done! It is so important that education includes not only academics, but the importance of a strong sense of character & values. #BeBest pic.twitter.com/sRRMMASrlx