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Gülen'in sağ kolu, Trump'ın özel sarayında

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Fethullah Gülen'in sağ kolu olarak bilinen Mevlüt Hilmi Çınar, ABD Başkanı Donald Trump'ın inzivaya çekildiği ve 'Kış Beyaz Saray'ı' olarak adlandırılan 'Mar-a-Lago'daydı.
Gülen'in sağ kolu, Trump'ın özel sarayında

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, iki gün önce Twitter hesabında Oklahama eyaletindeki bir okul ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Beni misafir eden Tulsa'daki DOVE School'un öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederim. Burada harika işler yapılıyor! Eğitim sadece akademiden ibaret değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve değer duygusunu da içermesi çok önemlidir" notunu düştü.

 

 

Melania Trump'ın paylaşımının ardından sosyal medyada First Lady'nin ziyaret ettiği DOVE School isimli okulun FETÖ'ye ait okullarından biri olduğu iddia edildi. 

Zira, AA'nın 2016 yılındaki haberinde söz konusu okuldan 'FETÖ'ye ait sözleşmeli (charter) okul' olarak bahsedildiği görülüyor. 

Melania Trump'ın bu ziyaretinden üç gün önce kritik bir ziyaret daha gerçekleşti.

Oda TV'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Gülen'in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticisi ve eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın damadı Mevlüt Hilmi Çınar, Trump'ın inzivaya çekildiği ve 'Kış Beyaz Saray'ı' olarak adlandırılan 'Mar-a-Lago' daydı.

 

 

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