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Gulfood 2019 Dubai gıda fuarı sona erdi

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası organizasyonu ile KKTC’den üreticilerin de katıldığı, Dubai’de gerçekleşen Gulfood 2019 Fuarı sona erdi.
Gulfood 2019 Dubai gıda fuarı sona erdi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası organizasyonu ile KKTC’den üreticilerin de katıldığı, Dubai’de gerçekleşen Gulfood 2019 Fuarı sona erdi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre “North Cyprus” markası altında yer alan 12 firma temsilcisi, fuarın kendileri için oldukça iyi geçtiğini, yeni bağlantılar yanında önceden edindikleri müşterilerle yüz yüze görüşme olanağı bulmaları açısından yararlı olduğunu dile getirdi.

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