  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesi sona erdi

»
Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesi sona erdi
Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesi sona erdi

Dersim'de 203 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyadaki baş şüpheli Zaynal Abakarov ile kaybolduğu gün yaptığı görüşmenin kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan inceleme tamamlandı.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor: Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliyesine başlandı

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, raporda, Abakarov’un Gülistan ile konuşmasının 'sokakta karşılaşılan bir erkek ve kadının bilinen normal konuşmaları gibi olmadığı' belirtiliyor ve 'ihtar-ikaz-izah anlamında bedensel hareketleri okunmakta' deniliyor.

 

Zaynal Abakarov’un Gülistan Doku ile çalıştığı kafede yaptığı görüşme öncesinde Abakarov’un muhtemelen aynı yerde çalışan 3 kadınla da görüşme yaptığı belirtildi. Bilirkişi raporunda bu kadınlardan 'tanık olabilirler' diye bahsedildi.

Polis, babasını aramış

Raporda HTS kayıtlarının da olduğunu belirten avukat Ali Çimen, “HTS kayıtlarında, Gülistan kaybolmadan önceki gün, Zaynal Abakarov’un Gülistan’ı alıkoyup ve darp etme olayında olay yerine giden polislerden birinin o an Zaynal’ın polis babasını aradığı ortaya çıktı.

Çimen raporda "Bu görüşmenin Abakarov’un gözaltına alınmamasında bir bağı var mı?” diye sordu, “Bu kadınların beyanı hiç soruşturmaya girmedi. Bu özellikle gizlen

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlahiyatçı Cemil Kılıç: Unutma, minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu'na rahmet, Atatürk'e de lanet okundu25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:40
  • Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 93724 Temmuz 2020 Cuma 19:19
  • Miçotakis'ten Ayasofya açıklaması: Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir24 Temmuz 2020 Cuma 19:05
  • Babacan'dan Ayasofya açıklaması: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim24 Temmuz 2020 Cuma 18:57
  • Dünya Ayasofya’nın ibadete açılmasını böyle gördü: Atatürk’ün seküler mirasına tehdit24 Temmuz 2020 Cuma 18:30
  • CHP Genel başkan adayı İlhan Cihaner:Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar kurmalıyız24 Temmuz 2020 Cuma 18:30
  • Orhan Pamuk: Ayasofya kararı ‘Atatürk’ün laikliğine saygı duymuyoruz’ demek24 Temmuz 2020 Cuma 18:25
  • TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbeye kılıçla çıktı; hutbede kılıç geleneği nedir?24 Temmuz 2020 Cuma 18:10
  • Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez kılınan namaza 350 bin kişi katıldı; Erdoğan Kur'an okudu24 Temmuz 2020 Cuma 18:09
  • Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor24 Temmuz 2020 Cuma 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti