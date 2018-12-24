Gümrüğü 730 euro, cezası bin 680 euro

Larnaka Havaalanı’na yolcu götürmek üzere dün Metehan geçiş nokasından geçen “KKTC plakalı” takside Kıbrıs Cumhuriyeti Gümrük görevlilerince arama yapıldı, Lübnan uyruklu yolcuya ait sigaralara el konuldu.
Rum radyosu yolcu beraberinde Lübnan uyruklu kadının tasarrufunda Kıbrıs’ın kuzeyinden satın alınmış 56 karton ısıtılmış sigara (heets) bulunduğunu duyurdu.
Gümrüğü ödenmemiş sigara bulundurmak suçlamasıyla tutuklanan Lübnanlı kadın, gümrük bedeli 730 Euro olan sigaralar için bin 680 Euro ceza ödedi. Kadın serbest bırakıldı, sigaralara el konuldu.
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