Gümrük bedeli ödenen 26 bin kilo susam Girne Limanı’nda çalındı!

Türkiye’den bir şirket için getirilen 26 bin kilo susam Girne Limanı’nda çalındı. 29 bin liralık ürünün çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 06 Eylül 2023 tarihinde, Girne Limanı’ndan gemi ile KKTC’ye getirilen bir şirkete ait 26 bin 840 kilogram ağırlığındaki susamın gümrük bedeli olan 29 bin 473,08 TL paranın ödenmesine rağmen, söz konusu susam alıcı şirkete teslim edilmeyerek çalındığı bildirildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen 54 yaşındaki E.H. tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.