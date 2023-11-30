Gümrüksüz 264 Kg Dana Eti ve Araba Parçaları Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

29 Kasım 2023 tarihinde, akşam saat 21:30 civarında Hamitköy'de, Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde gerçekleşen bir operasyon, KKTC Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü. Operasyonun hedefi, A.K. (E-42) ve H.D. (E-44) isimli şahısların kullanımında olan araçlardı. Yapılan incelemeler sonucunda, araçlarda GKRY Bölgesi'nden KKTC'ye izinsiz olarak ithal edilen ve gümrüksüz olarak tasarrufunda bulunan 264 kg ağırlığındaki dana eti ile muhtelif araba parçaları tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar, emniyet birimleri tarafından derhal tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.