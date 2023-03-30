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Güneş fırtınası geliyor: Elektrik kesintileri olabilir

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Güneş atmosferinde koronal delik olarak bilinen boşluk, yarın dünyaya doğru güneş fırtınası başlatacak. Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde olduğu varsayılan ve saatte 2,9 milyon km'ye varan güneş fırtınası internet veya elektrik kesintilerine neden olabilecek
Güneş fırtınası geliyor: Elektrik kesintileri olabilir

Koronal delik adı verilen delikten gaz halindeki maddenin akması ve yarattığı güneş rüzgarı akımının 31 Mart 2023 Cuma günü Dünya’ya ulaşması bekleniyor.

GÜNEŞ FIRTINASI YARIN ULAŞIYOR

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden Alex Young’dan alıntı yapan bir Business Insider raporuna göre, Cuma günü Dünya’ya ulaşabilecek güneş fırtınasına neden olması muhtemel koronal delik yaklaşık 300.000 ila 400.000 kilometre çapında. Young, koronal deliğin boyutunun, arka arkaya dizilmiş yaklaşık 20 ila 30 Dünya’ya eşdeğer olduğunu söyledi.
Bununla birlikte, Dünya’ya doğru ilerleyen güneş rüzgarı akışının muhtemelen az şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi oluşacak güneş fırtınasını orta şiddette bir fırtına olarak etiketledi ve bu tür fırtınaların teknoloji ve altyapı üzerindeki etkilerinin kısıtlı olacağını belirtti.

Bir güneş enerjisi patlamasıyla tetiklenen daha güçlü bir jeomanyetik fırtına, ülkenin elektrik şebekesini alt edebilir ve telefon kulelerini ve iletişim ağlarını kapatabilir.

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELER OLACAK?

Güneş fırtınaları zayıftan güçlüğe göre beş aşamada sınıflandırıyor.

Araştırmacılara göre bu hafta Dünya’yı etkileyecek olan da 2. veya 3. sınıf olarak zayıf olanlardan biri olacak; bu nedenle Dünya’daki uydular ve teknolojiler üzerinde düşük bir etkiye sahip olacak.

Parçacıkların atmosferimizdeki gazlarla etkileşime girerek gökyüzünde Kuzey ışıkları olarak da bilinen auroralar yaratması bekleniyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneşte yaşanan püskürmeler ile patlamaların sonucu olarak yüksek enerji barındıran parçacıkların dünyaya isabet etmesiyle oluşan doğa olayına güneş fırtınası denir.

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