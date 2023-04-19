Güneş tutulmasının burçlara etkileri

Koç burcunda hayli zor bir tutulma!

Yılın en zor tutulması!

Tutulma, dünyada şiddeti ve radikal gelişmeleri tetiklerken, bizde ise zorlanacak olsak da bir şekilde halk için olumlu olacak diyebiliriz.

Bu yılın en önemli gökyüzü olayı 20 Nisan 2023 saat 06.13’te, 29 derece Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasıdır dersem çok da abartmış sayılmam.

“29 derece Koç astrolojide nedir?” diye baktığımızda bu bitiş derecesi bize ego, din veya tarikat liderlerini, sporcuları, kaşifleri, politikacıları, önemli liderleri, suçluları, özellikle erkekler ve erkeklerle ilgili konuları, iş insanlarını, cinayete meyilli kişileri, bıçak ve bunun gibi kesici alet kullanılan meslekleri ve aynı zamanda iddiacılık, sürekli rekabete girme ve ispat etme isteği, kimlik problemlerini, harekete geçme ya da geçirme, doğru zamanda doğru şeyi yapabilme gücü gibi konuları anlatmaktadır.

Bunun yanında, 29 derece Koç burcunda Alrisha Sabit Yıldızı bulunmaktadır. Mars ve Merkür doğasında bir yıldızdır. Sabit bir burç olan Boğa’ya geçmeden önce, hissedilen yüksek enerjiyi dengeleme çabasını fazlasıyla anlatır. Bu sabit yıldızın çok da masum olduğunu söyleyemeyiz.

Tutulmaya, birincil derecede hayli olumsuz bir biçimde etkileyecek olan, güç delisi Plüton eşlik etmekte. Zaten 29 derecede tema olarak fazla eril ve güç savaşlarına açık bir tutulma yaşarken bir de bu sevimsiz Plüton'un işin içine olumsuz bir yerden katılması durumu daha da dramatikleştirecek diyebilirim. Fakat ucundan olumlu destek veren bir diğer sevimsiz Satürn’ün doğası kötücül de olsa bu tutulmayı bir nebze daha yaşanabilir kılacak.

Türkiye’nin doğum haritasında ise tutulma 11. ev dediğimiz, müttefik ülkeleri, sosyal hizmetleri, ulusal amaçları, lokal yönetimleri ve danışmanları anlatan alanda gerçekleşecek ve Türkiye’nin satıcılar, esnaflar, halk, olgun kadınlar, günlük hayat, topluluklar, yağmur, okyanuslar, hasat gibi konuları anlatan Ay’ına iyi bir görünümde olacak.

Çok belli ki bu tutulma dünyada şiddeti ve radikal gelişmeleri tetiklerken bizde ise yine zorlansak da bir şekilde halk için olumlu bir gelişmeye neden olacak veya halkı çok etkilemeyecek de diyebiliriz.

Peki bu tutulma neyi tetikleyebilir? Öncelikle, liderlerin inatlaşarak bir kriz yaratıp savaş çıkarmalarına neden olabilir. Yerel yöneticilere, liderlere suikastler, itibar düşürücü komplolar düzenlenebilir ve tabii terör nedeniyle huzursuz günler geçirme olasılığını artırabilir. Keza olmasını asla istemem ama küresel boyutta 11 Eylül olaylarına benzer bir olayı da yine bu tutulma tetikleyebilir. Gizli saklı devlet yönetiminde ne var ne yok ortaya saçılabilir.

Umarım bu zor ve hayli güçlü tutulma hepimiz için iyi kapılar açar ve bize dokunmadan geçer gider. Burcunuz için genel anlamda bu tutulma sizi hangi temalarda etkileyeceğini aşağıda okuyabilirsiniz.

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Bu tutulma kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında sizi değişip dönüştürebilir görünmekte. O nedenle bu tutulmada yeniliklere direnç göstermemenizi tavsiye ederim.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Koç burcundaki Güneş tutulması sizin psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konular hakkında dikkatinizi çekecek diyebiliriz.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar. Koç burcundaki bu tutulma sizin yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar gibi konuları anlatan evinizde gerçekleşecek. Bu başlıklara dikkat!

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında bitişler yaşamanız çok doğal. Bir kapı kapanırken diğerinin açılacağı bilgisini de kafanızın bir köşesinde tutmanız iyi olur.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar. Koç burcundaki bu tutulma yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular başlığında öncelikle sizi etkileyecek. Bu süreçte çok da fazla kendinizi yormamaya gayret edin.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Bu tutulmanın sizi ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında bazı sonlanmalara götürebileceğini söylememiz mümkün. Sakin kalın.

TERAZİ

Merhaba sevgili Terazi ve yükselen burcu Terazi olanlar. Burcunuzun hemen karşısında gerçekleşecek bu tutulma, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler, yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında sizi tekrar değerlendirmeler içine sokup hareketlendirebilir.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Koç burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma nedeniyle iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında bazı finaller yaşayabilirsiniz. Bu konulara öncelikle dikkat edin yeter.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Koç burcundaki bu tutulma sizi aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında etkileyebilir. Özellikle aşk meşk meselelerine dikkat edin derim.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bu Güneş tutulması nedeniyle yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konuları hakkında önemli haberler ve gelişmeler olması muhtemel.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konular hakkında Koç burcundaki bu tutulma sizi biraz yorabilir. O nedenle bu aralar dilinizin kemiği olsun derim.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Koç burcundaki bu tutulmada kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında bir dönüşümden geçirebileceğini söylememiz mümkün.