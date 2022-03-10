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Güney Kıbrıs 36 Bin Ton Arpa ve Mısır İthal Edecek

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Güney Kıbrıs 36 Bin Ton Arpa ve Mısır İthal Edecek
Güney Kıbrıs 36 Bin Ton Arpa ve Mısır İthal Edecek

Güney Kıbrıs’ta dün toplanan bakanlar kurulunun, ülkeye 36 bin ton arpa ve mısır ithal edilmesini onayladığı haber verildi.


Bakanlar Kurulunun, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi dolayısıyla ortaya çıkan kriz dolayısıyla, stoklardaki yeterliliği artırmak için 36 bin ton arpa ve mısır ithal edilmesini onayladığını yazan Haravgi gazetesi, maliyetin 12,5-15 milyon Euro arasında olmasının beklendiğini kaydetti.


Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ise açıklamasında, bunun kendilerine yaklaşık 1 ay yetmesinin beklendiğini dile getirirken, ithalatçıların önceden verdikleri siparişler dolayısıyla Nisan ortasına kadar yetecek kadar stok bulunduğunu ve ithaline karar verilen miktarların ise ilave miktarlar olacağını ifade etti.


Durumu günlük olarak takip etmeyi sürdüreceklerini de ifade eden Kadis, ihtiyaç olması durumunda yeni siparişler vereceklerini de sözlerine ekledi.

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