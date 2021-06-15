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Güney Kıbrıs Aşı Randevu Portalını Cuma Günü 18 Yaş Üstü Herkese Açıyor

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Güney Kıbrıs’ta aşı randevu portalı Cuma gününden itibaren 18 yaş üstü herkese açılıyor.
Güney Kıbrıs Aşı Randevu Portalını Cuma Günü 18 Yaş Üstü Herkese Açıyor

Güney Kıbrıs’ta aşı randevu portalı Cuma gününden itibaren 18 yaş üstü herkese açılıyor.

Fileleftheros Gazetesi’nin haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs aşı programının Cuma gününden itibaren değişeceğini ve portalın, randevular tükenene kadar tüm 18 yaş üstü kişilere açık olacağını duyurdu.

Kararın, aşılara gösterilen ilginin azalması sebebiyle alındığını yazan gazete, dün 22 bin 471 adet randevu uygun olmasına karşın sadece 12 bin 820 kişinin randevu aldığı belirtti.

Fileleftheros, 12 Haziran’a kadar Güney Kıbrıs’taki nüfusun yüzde 59,3’ünün birinci, yüzde 40’ının ise ikinci doz aşılarını yaptırmış olduklarını da aktardı.

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