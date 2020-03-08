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Güney Kıbrıs Türkiye-Yunanistan sınırına güvenlik güçleri gönderiyor.

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Güney Kıbrıs Türkiye-Yunanistan sınırına güvenlik güçleri gönderiyor.
Güney Kıbrıs Türkiye-Yunanistan sınırına güvenlik güçleri gönderiyor.

Güney Kıbrıs Yunanistan-Türkiye sınırlarına güvenlik güçleri gönderecek. Nicos Anastasiades Kıbrıs Türkiye-Yunanistan sınırına güvenlik güçleri göndereceğini belirten bir tweet attı

 

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