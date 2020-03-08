Güney Kıbrıs Türkiye-Yunanistan sınırına güvenlik güçleri gönderiyor.

Güney Kıbrıs Yunanistan-Türkiye sınırlarına güvenlik güçleri gönderecek. Nicos Anastasiades Kıbrıs Türkiye-Yunanistan sınırına güvenlik güçleri göndereceğini belirten bir tweet attı
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα σήμερα με τον @PrimeministerGR πληροφόρησα ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να αποστείλει δύναμη των Σωμάτων Ασφαλείας, για την προστασία των συνόρων της Ελλάδας που ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης. Πρόταση που έγινε αποδεκτή.— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) March 8, 2020
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