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Güney Kıbrıs ve Yunanistan Liderleri İsrail’e Gidecek

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Güney Kıbrıs ve Yunanistan Liderleri İsrail’e Gidecek
Güney Kıbrıs ve Yunanistan Liderleri İsrail’e Gidecek

Güney Kıbrıs ve Yunanistan liderlerinin, Doğu Akdeniz’deki durum, Türkiye’nin faaliyetleri ve turizm iş birliğinin ele alınması amacıyla İsrail’e gidecekleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “ynet” isimli İsrail merkezli internet sitesinin haberine dayanarak Güney Kıbrıs ve Yunanistan liderlerinin yakın zamanda İsrail’i ziyaret edeceğini yazdı.

İsrail’e ilk ziyareti Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in gerçekleştireceğini yazan gazete, Miçotakis’in ziyaret tarihinin 16 Haziran için planlandığını belirtti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise İsrail ziyaretinin 23 Haziran için planlandığını belirterek Anastasiadis’e bazı bakanların da eşlik edeceğini yazdı.

 

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