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Güney Kıbrıs'a bir milyon ağaç dikilecek!

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun aldığı inisiyatifle, önümüzdeki üç yıl içerisinde Güney Kıbrıs’a bir milyon ağaç dikileceği bildirildi.
Güney Kıbrıs'a bir milyon ağaç dikilecek!

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun aldığı inisiyatifle, önümüzdeki üç yıl içerisinde Güney Kıbrıs’a bir milyon ağaç dikileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, fidanların temini için banka hesabı da açılacağını ve gönüllülerden/sponsorlardan bağış toplanacağını kaydederken, bu hedef doğrultusunda vatandaşlara bedava fidan dağıtılacağını yazdı.

Haberde, banka hesabının idaresinin ise, DİSİ ile bağlantısı bulunmayan bağımsız bir komite tarafından yürütüleceği belirtildi.

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