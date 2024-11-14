Güney Kıbrıs’a dört adet yangın söndürme uçağı alıınıyor

Politis gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı’nın, yangınlarla daha etkin mücadele kapsamında 4 adet yangın söndürme uçağının alımına onay verdiğini, kaparo ödemesi için 2025 yılı bütçesinde 6 milyon 125 bin Euro ayrıldığını yazdı.

Gazete, söz konusu uçakların alım süreci tamamlanana kadar havadan söndürme araçlarının kiralanma sürecinin de devam edeceğini, 2025 yılı için dört uçak ve iki helikopter hizmeti alımının yapılacağını da aktardı.

Rum Tarım Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinde yangınlarla mücadele konusunda pek çok kalem yer aldığını belirten ve bunlara yer veren gazete, yangınların otomatik tespitini sağlayan sistemlerin kurulması ve karadan mücadele için yeni araçlar alınması gibi birçok ödeneğin de ayrıldığını aktardı.