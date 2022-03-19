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Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat Üzerinden 104 Mültecinin Daha Geçtiği İddia Edildi

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Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat Üzerinden 104 Mültecinin Daha Geçtiği İddia Edildi
Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat Üzerinden 104 Mültecinin Daha Geçtiği İddia Edildi

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Yeşil Hat üzerinden dün, 104 mültecinin daha güneye geçtiğini iddia ederek, evvelki gün geçen 317 mülteci de hesaba katıldığında, sorunun ne kadar ciddi ve önemli olduğunun görülebileceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile görüşmesinde konuşan Nuris, Yeşil Hat için daha etkili bir denetim yapılması ve bununla birlikte, geri gönderilen mülteci sayısının çoğaltılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında, mülteci sorunuyla ilgili Türkiye’yi bir kez daha suçlayan Nuris, Türkiye’nin mültecileri sistematik olarak Güney Kıbrıs’a gönderdiğini öne sürdü.

Habere göre Nuris, mültecilerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelip, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a gönderildiğini iddia etti.

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