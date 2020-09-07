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Güney Kıbrıs’a Yönelik Mülteci Akını

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Güney Kıbrıs’a Yönelik Mülteci Akını
Güney Kıbrıs’a Yönelik Mülteci Akını

Güney Kıbrıs’a hafta sonu mülteci akının yaşandığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a özellikle geçtiğimiz Cumartesi günü gemilerle yasa dışı giriş yapmaya çalışan mültecilerin tespit edildiğini yazdı.
Habere göre, Paralimni’ye bağlı Kappari bölgesindeki ara bölgede, geçtiğimiz Cumartesi günü içerisinde 51 kişinin bulunduğu bir tekne tespit edildi. 
Bu kişilerin ilk önce Barış Gücü tarafından alındığını daha sonra ise Rum makamlara teslim edildiğini yazan gazete, tekne içerisinde 35’i erkek, 11’i çocuk ve 5’i kadın olmak üzere toplam 51 kişinin tespit edildiğini belirtti. 
Habere göre Rum polisi, tekne içerisindeki 4 kişinin, tekneyi kullanan kişiler olduğunu tespit ederek 25, 21 ve 31 yaşında olan 3 Suriyeli ile 19 yaşındaki Lübnanlıyı tutukladı. 
Gazete teknede ilk başta 55 kişinin bulunduğunu ancak Greko Burnu civarında 3 bebek ve 1 kadının rahatsızlanması nedeniyle, bu kişilerin Rum Liman Polisi aracılığıyla hastaneye kaldırıldığını yazdı.


MÜLTECİLER GERİ GÖNDERİLDİ 


Gazete aynı haberinin içerisinde Limasol açıklarına geçtiğimiz Cumartesi öğleden sonra gelen ve içerisinde 14 çocuk, 13 erkek, 6 kadının bulunduğu toplam 30 Lübnanlı ve 3 Suriyeli mültecinin, özel bir feribotla Lübnan’a geri gönderildiğini yazdı.

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