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Güney Kıbrıs’ın nüfusu yüzde 1,8 arttı

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Rum İstatistik Enstitüsü, Güney Kıbrıs’ın 2023 yılı nüfusunun bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artış gösterdiğini açıkladı.
Güney Kıbrıs’ın nüfusu yüzde 1,8 arttı

Rum İstatistik Enstitüsü, Güney Kıbrıs’ın 2023 yılı nüfusunun bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artış gösterdiğini açıkladı.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, 2022 yılında 949 bin 100 olan Güney Kıbrıs’ın nüfusu, 2023 yılında 966 bin 400’e yükseldi.

2023 yılında doğum oranının ise, 10 bin 241 doğumla yüzde 1,4 olarak kayda geçtiğini belirten gazete, aynı yıl hayatını kaybedenlerin sayısının ise 6 bin 742 olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs’ın göç rakamlarına da yer verilen haberde, 2023’te Güney Kıbrıs’a yerleşen “Kıbrıslı” veya 1 yıldan fazla bir sürede çalışma amaçlı giden yabancı sayısının 37 bin 558, aynı şekilde Güney Kıbrıs’tan yurt dışına gidenlerin sayısının ise 26 bin 979 olduğunu belirtti.

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