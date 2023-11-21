  • BIST 7978.57
  • Altın 1837.743
  • Dolar 28.7748
  • Euro 31.5642
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAHenniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız

Güney Kıbrıs’ta 10 aylık gıda enflasyonu yüzde 8,7

» »
Güney Kıbrıs’ta Ocak-Kasım ayları arasındaki gıda enflasyonu yüzde 8,7 olarak açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta 10 aylık gıda enflasyonu yüzde 8,7

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Tüketiciyi Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı Ocak-Kasım ayları döneminde gıda enflasyonunun yüzde 8,7 olduğunun duyurulduğunu yazdılar.

Gazete, enflasyon oranının yılın ilk dönemine göre Kasım ayında azaldığını ve yüzde 3,5’te kaldığını belirtirken, en büyük artışın ise donmuş deniz ürünlerinde yaşandığını vurguladı.

Haberde, diğer bazı ürünlerdeki fiyat artışlarına da yer verilirken, en yüksek artışın ise yüzde 17,4 oranıyla tuvalet kağıdı, yüzde 3,1 oranıyla çamaşır yumuşatıcısı, yüzde 2,7 oranıyla tüp gaz, yüzde 1,7 oranıyla et ve yüzde 1,5 oranıyla kahvede gerçekleştiği belirtildi.

Haberde ayrıca, marketler arasında bazı ürünlerde yüzde 10’lara varan fiyat farkları gözlemlendiği de aktarıldı.

İNŞAAT MALZEMELERİNDEKİ ARTIŞ

Fileleftheros gazetesi ise, Ocak-Kasım aylarında inşaat malzemelerindeki artışın yüzde 3,45 olarak gerçekleştiğini aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis temsilci için öneri bekliyor17 Kasım 2023 Cuma 12:50
  • Klasik Fransız romanı Küçük Prens, dünya turnesinde Kıbrıs'ta17 Kasım 2023 Cuma 12:27
  • Kıbrıs Cumhuriyeti, küresel porno endüstrisinin gizli merkezi: Belgeler sızdı15 Kasım 2023 Çarşamba 16:42
  • Çete cinayeti zanlıları yeniden tutuklandı13 Kasım 2023 Pazartesi 16:44
  • Rum Başpiskoposu: Kıbrıs hiç olmadığı kadar Türkleşmenin eşiğinde13 Kasım 2023 Pazartesi 11:29
  • Güney Lefkoşa'da bir giyim mağazası üçüncü kez bombalandı12 Kasım 2023 Pazar 11:10
  • Güney Kıbrıs'ta bombalı saldırı11 Kasım 2023 Cumartesi 14:56
  • 10 gençten 9’u Rum toplumunda eşitsizlik ve ayrımcılık olduğuna inanıyor11 Kasım 2023 Cumartesi 10:11
  • Güney Kıbrıs bütçesinde önemli ödenekler eksik06 Kasım 2023 Pazartesi 16:36
  • Güney Kıbrıs’taki benzinciler “sabırlarının sınırında”06 Kasım 2023 Pazartesi 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti