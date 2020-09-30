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Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka!

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Güney Kıbrıs’ta bugün 12 yeni Covid-19 vakası saptandı.
Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka!

Güney Kıbrıs’ta bugün 12 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 3 bin147 test sonucunda 12 yeni vaka saptandığını duyurdu.

Böylece güneyde pandeminin başlangıcında bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 1755’e yükseldi.

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