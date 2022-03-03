Güney Kıbrıs’ta 2046 yeni vaka, 2 ölüm

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 98 bin 468 test çerçevesinde 2 bin 46 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 2 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 144 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 33’ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Son vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 328 bin 657 vaka tespit edilirken, toplam ölüm sayısı da 861’e yükseldi.