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Güney Kıbrıs'ta 3 Can Kaybı, 3 bin 894 Yeni Vaka

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Güney Kıbrıs'ta 3 Can Kaybı, 3 bin 894 Yeni Vaka
Güney Kıbrıs'ta 3 Can Kaybı, 3 bin 894 Yeni Vaka

Koronavirüsten 3 kişinin daha hayatını  kaybettiği Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 76 bin 467 test sonucunda 3 bin 894 vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı  102 ile 82 yaş aralığındaki 3 hastanın daha kaybedilmesiyle toplam can kayıplarının 940'a ulaştığını açıkladı. 3 bin 894 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 436 bin 949'a yükseldi.

Açıklamada 9'u entübe, 33'ü ağır toplam 201 hastanın tedavi altında olduğu kaydedildi.

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