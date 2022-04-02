Güney Kıbrıs'ta 3 Can Kaybı, 3 bin 894 Yeni Vaka

Koronavirüsten 3 kişinin daha hayatını kaybettiği Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 76 bin 467 test sonucunda 3 bin 894 vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı 102 ile 82 yaş aralığındaki 3 hastanın daha kaybedilmesiyle toplam can kayıplarının 940'a ulaştığını açıkladı. 3 bin 894 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 436 bin 949'a yükseldi.

Açıklamada 9'u entübe, 33'ü ağır toplam 201 hastanın tedavi altında olduğu kaydedildi.