Güney Kıbrıs’ta 3 can kaybı, 4 bin 673 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 94 bin 943 test sonucunda 4 bin 673 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Rum haber kaynaklarına göre toplam vaka sayısının 387 bin 315'e ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 918'e çıktı.

Tedavisi süren 151 kişiden 26'sının durumunun ciddi olduğu, hayatını kaybedenlerin ise 53 ve 70 yaşlarında iki kadın ile 92 yaşında bir erkek olduğu kaydedildi.

Haberde Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının yüzde 4,92'ye ulaştığı da belirtildi.