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Güney Kıbrıs'ta 4 ölüm, 786 vaka!

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Güney'de 57 bin 138 test yapıldı, 786 vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti!
Güney Kıbrıs'ta 4 ölüm, 786 vaka!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 57 bin 138 test yapıldı, 786 vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 47 ve 71 yaşındaki iki kadın, 80 ve 88 yaşındaki iki erkeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki kadının Koronavirüs ilk doz aşısı olduğunu da aktarıldı.

Hastanelerde tedavi altında bulunan 270 hastanın 65’inin durumunun ağır olduğu da bildirildi.

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